Cadde'nin haberine göre, Nişantaşı'nda bir mağazada prova yapan Jessica May'in gelinlik için 25 bin TL verdiği öğrenildi.

Gelinlikçiden çıkışta düğünü için takı bakarken objektiflere yansıyan oyuncunun, mekandan dışarı çıkıp takılara güneş ışığında bakması dikkati çekti.

Geçtiğimiz günlerde nikah şahidinin Fenerbahçe'nin efsanevi yıldızı Alex De Souza'nın olacağı haberlerine Jessica May, "Evet, futbolculuğuna da karakterine de hayranım. O da beni kırmıyor. Şahidim olacak bir aksilik olmazsa" şeklinde konuştu.