People’a açıklamalar yapan Mallette, “Eğer Justin Jelena’yı seviyorsa, ben de onu severim. Daha önce tanışmıştık ve aramızda özel bir bağ oluşmuştu. Selena’yı çok değerli buluyorum” dedi.



Pattie Mallette

Selena Gomez

Justin Bieber