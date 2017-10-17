Kablosuz ağlardaki şifreleme WPA2'de güvenlik açığı bulundu! Tüm WiFi ağları tehlikede!

Keşfedilen güvenlik açığı, saldırganların cihazlar ve kablosuz erişim noktaları arasındaki trafiği görmelerini ve hatta kimi senaryolarda web sitelerine zararlı yazılımlar yerleştirmelerini mümkün kılıyor.

Windows, MacOS, iOS, Android ve Linux ile çalışan cihazların hepsi bu güvenlik açığından etkilendiler.

WINDOWS'U GÜNCELLEYEN KORUNDU

Microsoft, 10 Ekim’de yayınladığı bir yazılım güncellemesiyle Windows’u bu soruna karşı korumalı hale getirdiğini açıkladı ve kullanıcılarına otomatik güncellemeleri devreye sokmalarını önerdi.

ANDROID, iOS, LINUX VE MACOS TEHLİKEDE

Açıktan en kötü etkilenen sistemler ise Android ve Linux oldu. Açığı kullanarak bu sistemlere sızan saldırganlar web sitelerini manipüle edebiliyorlar. Güvenlik uzmanları Android’li cihazların yüzde 41’inin açıktan etkilendiğini belirtiyor. Google, önümüzdeki haftalarda açığı gideren bir yama yayınlayacak.

MacOS ve iOS da açığa karşı korumasız sistemlerden. Apple önümüzdeki birkaç hafta içerisinde güvenlik yaması yayınlayacağını duyurdu.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Sistem güncellemelerini yapmanın yanı sıra, başında "https" kullanan sitelerde kalmak, VPN kullanmak ve bilinmeyen ağlara bağlanmamak, kablosuz ağlardan gelebilecek tehlikelere karşı büyük ölçüde korunmanızı sağlayacaktır.

wpa2

KRACK

wpa

WiFi

güvenlik

güvenlik açığı

güncelleme

Yama

windows

android