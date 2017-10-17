Kablosuz ağlardaki şifreleme WPA2'de güvenlik açığı bulundu! Tüm WiFi ağları tehlikede!

Keşfedilen güvenlik açığı, saldırganların cihazlar ve kablosuz erişim noktaları arasındaki trafiği görmelerini ve hatta kimi senaryolarda web sitelerine zararlı yazılımlar yerleştirmelerini mümkün kılıyor.
Windows, MacOS, iOS, Android ve Linux ile çalışan cihazların hepsi bu güvenlik açığından etkilendiler.
WINDOWS'U GÜNCELLEYEN KORUNDU
Microsoft, 10 Ekim’de yayınladığı bir yazılım güncellemesiyle Windows’u bu soruna karşı korumalı hale getirdiğini açıkladı ve kullanıcılarına otomatik güncellemeleri devreye sokmalarını önerdi.
ANDROID, iOS, LINUX VE MACOS TEHLİKEDE
Açıktan en kötü etkilenen sistemler ise Android ve Linux oldu. Açığı kullanarak bu sistemlere sızan saldırganlar web sitelerini manipüle edebiliyorlar. Güvenlik uzmanları Android’li cihazların yüzde 41’inin açıktan etkilendiğini belirtiyor. Google, önümüzdeki haftalarda açığı gideren bir yama yayınlayacak.
MacOS ve iOS da açığa karşı korumasız sistemlerden. Apple önümüzdeki birkaç hafta içerisinde güvenlik yaması yayınlayacağını duyurdu.
KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
Sistem güncellemelerini yapmanın yanı sıra, başında "https" kullanan sitelerde kalmak, VPN kullanmak ve bilinmeyen ağlara bağlanmamak, kablosuz ağlardan gelebilecek tehlikelere karşı büyük ölçüde korunmanızı sağlayacaktır.
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Misafir 53 dakika önceWifi şifrelemede yapıyorsanız MAC filtrelemeyle birlikte açın. hem bağlı aygıtların kim olduğunu bilin hemde yabancıları içeri almayın.00
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Misafir 33 dakika öncekaldırım şifreleri herkes kullansın00
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Misafir 60 dakika öncebu tür teknik bilgi içerikli haberlerin altında neredeyse hiç yorum yok. acaba bu konulardaki bilgi eksikliğinden mi? çünkü konu direkt günlük hayatımızı etkileyen bir konu olmasına rağmen okurlardan hiç ilgi görmüyor. editörler bunu göz önünde bulundurarak, bu tür haberlerin daha çok okunması için farklı yöntem ve teknikler geliştirebilirler mi diye düşündüm şimdi. tabi eğer okurlarımızın ‘cahil’ kalmasını istemiyorsak!30