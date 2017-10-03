Kalp Atışı 14. bölüm fragmanı - Kalp Atışı internete özel fragman! Kalp Atışı oyuncuları

SHOW TV'de büyük beğeniyle izlenen ve her bölümüyle hem sosyal medyada hem de reytinglerde zirveye oturan Kalp Atışı için web'e özel bir tanıtım daha yayınlandı! Yayınlanan tanıtımda, Ali Asaf ve Eylül'ün hüzünlü yolculuğu büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı'nın internete özel fragmanı ve Kalp Atışı oyuncuları...

ALİ ASAF VE EYLÜL'ÜN HÜZÜNLÜ YOLCULUĞU

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel klip yayınlandı. Ali Asaf’ın Eylül’le birlikte çıktığı hüzünlü yolculuğun ekrana geldiği tanıtım duygusal sahneleriyle dikkat çekti.

Ali Asaf ve Eylül’ün arasındaki buzların eridiği, İpek’in ağlayarak Eylül’e sarıldığı tanıtımda Eylül’ün Ali Asaf’ın yarım kalan evlilik teklifini kabul ettiği sahne dikkat çekti.

Ziyanur’un ölümü Ali Asaf’ı oldukça sarsmıştır. Bildiği tüm gerçekleri Eylül’e açıklamak için her şeyin başladığı yere doğru birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Fakat yolda kötü bir sürpriz onları beklemektedir. Bu arada hastaneye gelen kimliği belirsiz kadın, Eylül’e İpek’e tekrardan ablalık yapacağı o büyük adımı attırır. Selim’in yaşayacağı talihsiz kaza Ali Asaf’ın bir doktor olarak alacağı en zor karara sebep olur. Diğer tarafta yarım kalan evlilik teklifine cevap veren Eylül ve Ali Asaf için yepyeni bir hayat başlamaktadır...

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

KALP ATIŞI'NIN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in paylaştığı Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümü, izleyenleri ekran başına kilitledi. İşte Kalp Atışı'nın 13. bölüm özeti ve bölüme dair detaylar...

Ali Asaf’ın sözlerini duyan Ziyanur kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ziyanur’u hayata döndürmek için elinden geleni yapan Ali Asaf’ın en büyük destekçisi Eylül oldu. Esma sayesinde kendisine komplo kuranın Sinan olduğunu anlayan Eylül, ondan hesap sordu.

Babasına söylediği sözlerden dolayı büyük bir pişmanlık yaşayan Ali Asaf bir yandan da Eylül’e gerçekleri söylemek istedi. Bahar’ı öldüren ve hastanede tedavi olan saldırgan Eylül’e özür mektubu bırakarak kendini öldürmeye çalıştı. Süleyman’ın hasta yatağında Ziyanur’u ziyaret ettiği anlarda ise nefesler tutuldu.

Süleyman, Ziyanur’u geçmişiyle ilgili önemli bir sırrı Ali Asaf’a söylemekle tehdit etti. Süleyman’ı engellemeye çalışan Ziyanur’un yere yığıldığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan

Öykü Karayel

Ali Burak Ceylan

Hakan Gerçek

Seda Akman

Fatih Dönmez

Barış Aytaç

Merve Çağıran

Burcu Türünz

Başar Doğusoy

Selahattin Paşalı

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Kalp Atışı 14. bölüm fragmanı

Kalp Atışı internete özel fragman

Kalp Atışı oyuncuları

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı