Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 26. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sultan’ın kamyonun altında kalan Komiser Çetin’in yaşamaması için elinden geleni yaptığı, Eylül’ün üvey annesi Nesrin’in Ali Asaf’tan para istediği tanıtımda Eylül ile Ali Asaf’ın arası yine bozuluyor. Hastaneye gelmemek için direnen Ali Asaf’a Eylül’ün tepkisi sert oluyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

İşte " Kalp Atışı"nın 26. bölüm fragmanı;

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 29 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 25. bölümünde Karabucak mahallesinin kabadayıları Ali Asaf'ı ve ambulanstakileri zor durumda bırakmışken, Komiser Çetin ve Eylül son anda yetişti. Eylül kendisine bıçak çeken mahalleliyi göz dolduran dövüş performansıyla alt etti. Eylül kaybettiği babasının dosyasına bakınca Doktor Zeynep'in yaptığı kritik hatayı gördü; Zeynep'e çıkıştı, Ali Asaf'tan da öfkesini çıkardı. Ali Asaf hastaneye dönmeyeceğini, artık Karabucak Hastanesi'nde çalışacağını söyleyince Eylül, kararını vermeden önce kendisiyle konuşmadığı için Ali Asaf'la kavga etti. Eylül, Nesrin yüzünden İpek'le de kavga etti ve Nesrin'i tokatladı. Selim Eylül'ü teselli etmeye çalışırken, Ali Asaf'la da aralarını düzeltmede yardımcı oldu. Karabucak Hastanesi'nde tecavüzle suçlanan adam oğlunu kaçırtınca karısı başına makas saplayarak onu yaraladı. Komiser Çetin, Sultan'ın izini sürerken, Sultan yeni planını uygulamaya koydu. Hastaneye yapışık siyam ikizleri getirerek ameliyat için Eylül'den yardım istedi. İkizlerin durumunun riskli olduğu konuşulurken Komiser Çetin, Sultan'ın olay günü Karabucak Hastanesi'ndeki görüntüsünü buldu. Tam Ali Asaf'a kendisini kaçıranın kim olduğunu söyleyecekken komiser hızla gelen bir kamyonun altında kaldı.

kalp atışı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

kalp atışı 26. bölüm fragmanı

show tv