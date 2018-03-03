SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 24. hafta maçında son sıradaki Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Galatasaray, Süper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan topladı. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.

KARABÜKSPOR - GALATASARAY

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Ferhat, Alexe (Karabük) / Eren, Denayer, Carrasso (Galatasaray)

KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

DERTLASMAN!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

TERİM’DEN TAKIMA UYARI: Kazanın ve deplasman fobinizi yenin. Şampiyon olmak istiyorsak dış sahadan da galibiyetlerle dönmemiz gerekiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

2 İSİM CEZA SINIRDA

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

2O. RANDEVU

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.

KARABÜK'TEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.

Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.