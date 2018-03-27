Türkiye, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor! Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da oynanan İrlanda Cumhuriyeti maçında Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Ay-Yıldızlılar, yeni formasıyla çıktığı ilk maçta yeni sayfa açmıştı. Milliler, Karadağ ile oynanacak özel karşılaşmada ise yine yeni olan diğer forma, yani beyaz formasıyla sahada olacak. İşte Türkiye-Karadağ maçı öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar...

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



SAAT: 20:10

HAKEM: Milorad Razic

STAT: Podgorica

YAYIN: TRT 1

MUHTEMEL 11'LER



KARADAĞ: Mijatovic, Mijuskovic, Tomasevic, Stojkovic, Stefan Savic, Vukcevic, Jovovic, Ivanic, Kojasevic, Beqiraj, Jovetic



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun



Antalya Stadı'nda 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen milliler, 74. maçında 2. golünü kaydeden Mehmet Topal'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak Mircea Lucescu döneminde ikinci kez kazanmıştı. A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçıyla 557. kez sahaya çıkacak.

557. MÜCADELE

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 263'ü özel geride kalan 556 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 239'u evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 730 gol attı, kalesinde 806 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 556 karşılaşmanın 478'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 556 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK PROGRAMI

28 Mayıs 2018: Türkiye-İran

5 Haziran 2018: Rusya-Türkiye

UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2

07.09.2018 Türkiye Rusya

10.09.2018 İsveç-Türkiye

14.10.2018 Rusya-Türkiye

17.11.2018 Türkiye-İsveç

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 8. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 8. maçına Karadağ karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 7 maçta iki galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi. Milli Takım son maçında ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.

MART AYINDA 9 YILDIR YENİLGİ YOK

A Milli Futbol Takımı, mart ayında daha önce 53 maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalardan 24'ünü kazandı, 16 beraberlik, 13 de yenilgi aldı, 73 gol attı, kalesinde 58 gol gördü.

Milliler, 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenildikten sonra martta oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı, mağlup olmadı.

2018'DEKİ İKİNCİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.

İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

ABDÜLKADİR VE SELÇUK KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, sakatlıkları gerekçesiyle kadrodan çıkarılmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, dün akşam yapılan antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan'ın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak özel maça kadar iyileşemeyeceği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu. U21'de oynanan İsveç mücadelesi öncesinde A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilen Abdülkadir Ömür, bu mücadelede geçirdiği sakatlık sonrasında kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takımı'na Abdülkadir gibi gönderilen Mehmet Zeki Çelik ise A Milli Takım'a geri döndü.

HAZIRLIK MAÇLARI TV EKRANI

•16:00 TürkiyeU21-MaltaU21 TRT Spor

•18:50 Rusya-Fransa UçankuşTV

•20:10 Karadağ-Türkiye TRT 1

•21:45 Almanya-Brezilya ÜlkeTV

•22:00 İngiltere-İtalya TRT Spor

•22:30 İspanya-Arjantin Tivibu Spor2