HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Gözde Türkpençe, Seçkin Piriler, Meral Kaplan ve Didem Taslan’ın da aralarında bulunduğu davetliler, restoranın şefleri Haluk Acar ile Süleyman Tural’ın hazırladığı yemekleri tattı.

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