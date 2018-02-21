Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda tek listeyle yapılan seçimde, kullanılan 82 oyun 53'ünü alan Mehmet Aytekin, kulübün yeni başkanı oldu. Genel kurula, Kardemir Karabükspor yönetimi, bazı sivil toplum örgütü başkanlarıyla üyeler katıldı.
Yeniden aday olmayan kulüp başkanı Ziya Ünsal, yaptığı konuşmada, görevde oldukları 1 Aralık 2017-15 Şubat 2018 tarihlerindeki gelir ve giderleri ayrıntılı bir şekilde katılımcılara aktardı.
13 milyon 617 bin 282 lira gelir sağladıklarını, 13 milyon 602 bin 922 lira harcandığını aktaran Ünsal, kendilerinden önceki yönetimin bir önceki genel kurulda ibra edilmediğini, bu konuda başlatılan soruşturmanın devam ettiğini de hatırlattı.
Bu genel kurul kararını aslında Sportif AŞ kurmak için aldıklarını, takımın artık dernekle yönetilemeyeceğini, mutlaka şirketleşmesi gerektiğini belirten Ünsal, bunun hazırlıklarını yaptıklarını, bu kongrede onaylanması halinde derneğin yanında şirketin de kurulacağını kaydetti.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç'in bir toplantıda kendilerine, "Bırakın bu kulübü parayı verenler yönetsin." dediğini hatırlatan Ünsal, Güleç'i haklı bulduklarını ve genel kurul maddelerine seçimi de eklediklerini, yönetim olarak aday olmamaya da karar verdiklerini ifade etti.
Kulübün KARDEMİR'siz ayakta durmasının imkansız olduğunu savunan Ünsal, göreve geldiklerinde mali tablonun çok sıkıntılı olduğuna ve 190 milyon lira borçlarının bulunduğuna dikkati çekti. Ünsal, şu ifadeleri kullandı:
"KARDEMİR'le ticaret yapan firmalardan alınan binde 2'ler takım için çok önemli. Birileri bu binde 2'leri farklı şirketler üzerinden kendi alacaklarına mahsuplaştırdılar. Bazıları da bazılarına kızarak, 'Ben bu parayı ödemiyorum.' diye beyan ederek, bu binde 2'lerin ödenmemesini kendilerine adet edindiler. Dolayısıyla kulübün gelirlerini kısıtlamış oldular. Bunlar az para değil. Bu bir bağış tabii gönüllü yapılması gerekir. Ancak bu senelerdir alınıyordu. KARDEMİR'de para kazanıldığı zaman bir olunup ilerleniyor. Türkiye'nin her yerinden KARDEMİR'den ürün alanlar bu binde 2'leri ödüyor ancak KARDEMİR yönetiminde bulunanlar, cebren 'Ben ödemem.' diye ortaya çıkarak bu parayı ödemiyor. Bunun sorgulanması gerekir."
Teşekkür konuşması yapan yeni başkan Aytekin ise kendisine güvenenlerin umudunu boşa çıkartmamak için çalışacaklarını söyledi.
Bir ve beraber olmaları gerektiğini, her kesimden destek istediğini dile getiren Aytekin, "Tek çabamız bu takıma para bulmak olacak. Bu kongre Karabükspor tarihine geçecektir. İnşallah daha kötüye gitmeyiz." şeklinde görüşlerini aktardı.
Bu sırada bazı üyeler takıma sahip çıkılmadığı gerekçesiyle seslerini yükselterek tepki gösterdi.
Aytekin'in yönetim kurulu listesinde, Mahir Acar, Mustafa Hatipoğlu, Selçuk Ergin, Erkan Özcan, Emrah Köklü, Serkan Can, Hilmi Eroğlu, Eser Mustafa Özcan, Mustafa Öztürk, Emre Gökçe, Mustafa Kemal Benlioğlu ve Mustafa Fevzi Ünal yer aldı.
Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, 31 Ocak'ta genel kurul kararı almıştı. Olağanüstü genel kurul, 14 Şubat'ta çoğunluk sağlanamadığı için 21 Şubat'a ertelenmişti.
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