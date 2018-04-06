Kaş’ın Kalkan Restaurantçılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz, İngiliz turistlerin Kalkan’ı geri dönmeye başladığını söyledi. Mustafa Akdeniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kalkan Restaurantçılar olarak sezon için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Esnafımıza Kalkan Restaurantçılar Derneği olarak gerekli tüm desteği sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. 2018 yılına ümit ve dualarla başlıyoruz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Yaklaşık üç yıldan beri para kazanmayıp kötü sezonlar geçiren Türkiye turizmi, 2018 yılında özlenen günlerine kavuşacak. 2018 yılının umulandan daha iyi ve yüzümüzün güleceği bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Hedefimiz Avrupalı turistleri yeniden kazanmak olmalı, görüştüğümüz turizm ve acenta yetkililerinden aldığımız bilgilerde, 2018'in, 2017'den iyi olacağı verileri elimizde var. Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracaklarını belirttiler. İngiltere’den gelecek turist sayısındaki artış öngörüsü de yüzde 40 oranında.”

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İngiliz turistlerin İspanya’dan vazgeçip Türkiye’ye yöneleceğini savunan Akdeniz, “Euro-Pound ilişkisi lehimize gelişiyor. Pound’la alım yapan İngiliz tatilci için İspanya artık çok pahalı. Türkiye’nin fiyat avantajı da tercih nedeni olacak. 2017’de Batı Avrupa’dan gelen turist sayısında eksiye düşmüşken sadece İngiltere’de yükseliş oldu. Bunun en baştaki sebeplerinden biri Türkiye ve İngiltere arasında herhangi siyasi bir husumetin olmamasıdır. Ülkeler arası imajda herhangi bir sorun da sözkonusu değildir. İngiliz vatandaşları için ülkemiz seyahat edilebilecek güvenli ülkeler arasındadır” diye konuştu.