Katar ve İngiltere 24 adet Typhoon savaş uçağı alımında anlaştı

Son dönemde yeni savaş jeti şiparişi eksikliği yaşayan İngiliz BAE Systems, yaptığı anlaşmayla Katar'a 24 Eurofighter Typhoon jeti satacağını açıkladı.

İngilizler, 2012 yılında Umman'a 3.4 milyar dolar karşılığında sattığı 20 uçak ve 2014 yılında 6 milyar doları civarında bir bedelle Suudi Arabistan'a sattığı 72 uçaklık anlaşmadan beri yüklü bir sipariş almamıştı.

Avusturya ise haziran ayında yaptığı duyuruyla, Typhoon filosunu artan maliyetler ve daha ucuz alternatifler nedeniyle kademe kademe sonlandıracağını belirtmişti.

Resmi rakam verilmese de Britanya yapımı Typhoon jetlerin birim fiyatı savunma kaynaklarına göre 120 ile 140 milyon dolar arasında değişiyor ve programın Katar'a maliyetinin 3 milyar doları aşması bekleniyor.

KATAR'IN SAVAŞ UÇAĞI HARCAMASI 20 MİLYAR DOLARI AŞTI

Anlaşmayla ilgili duyuruyu Savunma Bakanı Sir Michael Fallon yaparken teslimatla ilgili herhangi bir süreç detayı vermedi ancak Katar ile anlaşmanın birkaç yıllık müzakereler sonrası ortaya çıktığı belirtildi.

Sir Michael Fallon, "Bu, Büyük Britanya'nın stratejik ortaklarından biri olan Katar ile ilk büyük savunma anlaşması olacak. " dedi ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğine yönelik önemli bir an nitelemesinde bulundu.

Katar Devlet Ajansı olan QNA de "Niyet mektubu, bakanlığın tüm ekipmanlarıyla birlikte 24 adet Typhoon savaş uçağı alımını da içermektedir. " ifadelerini kullandı.

Katar son dönemde ordusuna yönelik harcamalarıyla öne çıkıyor. Körfez ülkesi, daha önce ABD ile 12 milyar dolar hacme sahip 72 adetlik bir F-15 jet anlaşmasının yanı sıra, Fransız üretici Dassault'ya ait Rafaele savaş jetleri için de 24 uçaklık bir programı 7.5 milyar dolar ödeyerek yürürlüğe almıştı.

Katar'ın aldığı Typhoon jetleri BAE Systems'in yanı sıra Airbus ve Leonardo'nun oluşturduğu konsorsiyum tarafından üretiliyor ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

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