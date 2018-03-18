Sözcü'nün haberine göre, Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisi Seda Sevin'i önceki gün oğlu Kaya ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Mekandan erken çıkan kızı Zehra Çilingiroğlu'nu babası Kaya Çilingiroğlu kapıya kadar uğurladı.

"ZEHRA’YI ÇOK KOVALAMAYIN"

Kızının sınava gideceğini söyleyen Kaya Çilingiroğlu muhabirlere “Zehra'yı çok kovalamayın, sınavı var yetişmesi lazım” diyerek uyardı. Öte yandan Zehra'nın lüks model arabası ile kaza yaptığı düşen plakasını cam önüne koyması dikkatlerden kaçmadı.



Daha sonra sevgilisi Seda Sevin ve oğlu Kaya ile mekandan çıkan Kaya Çilingiroğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.