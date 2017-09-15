Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor Antalyaspor'u ağırladı.

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Maça hızlı başlayan Kayserispor, henüz 1. dakikada Stephane Badji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Antalyaspor, 65. dakikada Samuel Eto'o ile penaltı atışından yararlanamadı.



Kayserispor, 77. dakikada Umut Bulut'un attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.



Karşılaşmanın ardından 10 puana ulaşan ev sahibi ekip maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 3 puanda kalan Antalyaspor ise 15. sırada yer aldı.