Kayserispor - Alanyaspor maçı heyecanı

Kayserispor ve Alanyaspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Kayserispor 44 puanla 8. sırada, Alanyaspor 32 puanla 15. sırada bulunuyor. Kayserispor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Alanyaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 105. İddaa'da Kayserispor kazanır 2.40, berabere biter 3.10, Alanyaspor kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Kayserispor son haftadaki İstanbul Başakşehir müsabasında 0-1 yenildi.

Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kayserispor, 23 gol attı ve 22 gol yedi.

Alanyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alanyaspor, 21 gol atarken 28 gol yedi.