Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, garip bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, “4-1 kaybetmek de zor, bu skoru anlatmak da zor. Maçtan önce kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, kazanmak zorunda olan Kasımpaşa’yla karşılaştı. Oyunun ilk bölümünde istediğimiz oyunu oynadık. Fenerbahçe’yi ne kadar yarı alanında karşılarsak o kadar az risk alırız dedik. 30. dakikada Fenerbahçe’nin belki de ilk korneri geldi ve dönen topta savunmaya yerleşemeden gol yedik. İkinci yarıda daha etkili ve coşkulu oynamaya başladık, golü de bulduk. Sonrasında yakaladığımız hızlı bir atak vardı. Oyuncularım bireysel kullanmak istedi bunu ve bize pahalıya patladı. Pasla kullansak belki oyun 2-1 olacaktı. Sonrasında Fenerbahçe 2 gol buldu ve oyun üstünlüğü Fenerbahçe’ye geçti. Maçı kaybettik ancak Kasımpaşa’nın her zaman hedefi olacaktır. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” diye konuştu.
"ŞENER TOPU DIŞARIYA ATSA, TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURURDU"
Şener’in attığı golde oyunun akışının devam ettiğini sözlerine ekleyen Kemal Özdeş, “Şener’in golüyle ilgili şunu söylüyorum, kimse Şener’i bu durumdan dolayı eleştirmez ama Şener topu taca ya da auta atsa, herkes bunu konuşacaktı. Gelişmiş futbol ülkelerinde gol olacak pozisyonlarda bunlar yapılıyor. Bizde kazanmak için her şey mubah. Fenerbahçe böyle bir durumun ardından da bizi yenebilecek güçte bir takım. Başarılar diliyorum Fenerbahçe’ye” dedi.
"HAKEMİN ETKİ ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Kasımpaşa adına toplanan puan ve sıralamadaki durumun başarı olduğunu söylemenin zor olduğunu ifade eden Özdeş, “İlk yarıda sayı olarak eksik kadroyla mücadele ettik. Ligin en genç takımıyız ve oynayıp hata yaparak öğrenecek bir oyuncu grubum var. Bunun zorluklarını yaşadık. Şu anda bulunduğumuz konum istediğimiz yer değil. Bugün karşımızda ülkenin en ciddi takımlarından birisi vardı. Bugün 64. dakikaya kadarki oyun bizim için iyi bir görüntüydü” şeklinde konuştu.
Maçın hakemleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, “3. gol yan hakemin pozisyonu. Cüneyt hocanın sonuca etki ettiğini düşünmüyorum. Sadece o pozisyonda düdük çalıp oyunu durdursa, kimse neden durdurdu demezdi. Kenardan söyleyebileceğim, hakemin bu maça olumsuz etki ettiğini düşünmediğimdir” diyerek sözlerini tamamladı.
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