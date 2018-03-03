Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş, Osmanlı maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Deneyimli hoca, “Ligin ikinci devresinde sahamızda oynadığımız 3 maçı da kazandık. Özellikle kendi evimizde çok coşkulu ve istekli oyunlar ortaya koyuyoruz. Osmanlı maçında da aynı tutumu sergileyerek sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyoruz. rakibimiz iyi bir takıma sahip ancak istedikleri sonuçları alamadılar. Alt sıralardan kurtulmak için daha fazla mücadele edeceklerdir. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanarak hem taraftarımızı mutlu etmek hem de üst sıralara yaklaşmak istiyoruz. Bu maçta yine 90 dakika taraftarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

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