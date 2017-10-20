Kestane üreticileri işçi arıyor

Türkiye'de ülkenin en büyük sorunları arasında gösterilen işsizliğin Aydın için geçerli olmadığını ve herkesin masa başı iş aradığı için işsizlikten dert yandığını belirten Muhtar Muhsin Kıyar, Bize göre Aydın'da işsizlik sorunu yok. Yılın 12 ayı çalışmak isteyen için iş var. Ancak kimse tarım işlerinde çalışmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta incir hasat sezonu sona erdi. Üreticiler ciddi anlamda işçi ıkıntısı yaşadı. Şimdi kestane hasat sezonu başladı. Geçen yıl 180-200 TL arasında olan kestane çırpıcı gündeliği bu yıl 250-300 TL oldu. Buna rağmen çalışacak işçi bulamıyoruz" dedi.

"AĞACA TIRMANMA KABİLİYETİ OLAN VE DENGE SORUNU YAŞAMAYAN HERKES YAPABİLİR"

İHA'nın haberine göre, kestane hasadında aranan en büyük özelliğin ağaca tırmanma kabiliyeti ve denge olduğunu belirten Kıyar, "Kestane genellikle dağlık eğimi fazla olan arazilerde yetişiyor. Ağaçların boyu 10 metreden 30-40 metreye kadar ulaşabiliyor. Hasat sezonuna gelen kestaneyi ağaca tırmanabilen ve ağaçta iken denge sorunu yaşamayan herkes yapabilir. Şehirlerde bakıyoruz. Herkes işsizlikten dert yanıyor. İş teklif ettiğimiz gençler ise tarımda çalışmak istemiyor.

Bugün asgari ücret 1450 lira. Bir ay kestane çırpan kişinin kazanacağı para ise yaklaşık 9 bin lira. Ancak yine de çalışacak eleman bulamıyoruz" dedi.

Şu anda, Aydın Efeler merkez, Nazilli, Köşk, Ödemiş ve Sultanhisar dağlarında kestanelerin olgunlaştığını ve iki hafta içerisinde yüzlerce ton kestanenin hasat edilmesi gerektiğini ifade eden üreticiler, zamanında hasadı yapılmayan kestanenin dibine döküldüğünü belirterek bu nedenle hasadın vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini söylediler.

25-50 TL ARASINDA FİYAT BEKLENTİSİ VAR



Bu yıl kuraklık nedeniyle kestanede rekolte düşüklüğü olduğunu ve girdi fiyatlarının da yüksek olduğunu belirten Kıyar, "Çırpıcı erkeklere ve kestane taşıyanlara günlük 250 TL, toplayıcı kadınlara ise günlük 125 TL gündelik veriyoruz. Çift yevmiyesi de günlük 300 Tl idi. Bu nedenle bu yıl kestanenin kilogram fiyatında 25-50 TL arasında beklenti var" dedi.

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