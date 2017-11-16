KFC Türkiye satıldı, işte alan dev grup

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, ABD'li Yum Brands'in sahibi olduğu KFC Türkiye'nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group'a satışına ilişkin sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Konuya yönelik bilgi almak için görüşlerine başvurulan Abraaj Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Yorum yok" cevabını verdi.

Yorgancıoğlu dün Reuters'e yaptığı açıklamada, gelecek yılın ilk yarısında en az bir satın almayı tamamlayacaklarını söylemişti. Yorgancıoğlu, Türkiye'de satın almalar için kurulan ve 2016 yılında yeni yatırımcılara kapatılan yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki fonun tamamını 2018 yılında harcamış olacaklarını da ifade etmişti.

SÜZER, ABD'LİLERE SATMIŞTI

115 ülkede 19 binden fazla noktada hizmet veren KFC, Türkiye'ye 1989 yılında Süzer Grubu şirketleri arasında yer alan Turkent AŞ tarafından getirilmişti.



Süzer Grubu ise 2013 yılında, Türkiye'deki franchise haklarını elinde bulundurduğu fast food zincirleri Pizza Hut ve KFC'yi elden çıkarmış ve işletme haklarını esas sahibi ABD'li Yum Brands'e satmıştı. Söz konusu ABD'li şirket ise o tarihten itibaren şirketin organizasyonunda ve restoranlarda hızlı bır değişim süreci başlatmıştı.



Ayrıca firma Türkiye'de 2015 itibariyle İlk kez franchise sistemiyle büyümeye başlamış ve bu operasyon sonrasında şirketin Türkiye genelindeki şube sayısı 104'e yükselmişti. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'de 400 yeni restoran açmayı hedefleniyordu.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI



Dubai merkezli Abraaj, Türkiye’de özellikle perakende, sağlık ve finansal teknoloji sektörleri ile ilgileniyor. Şirketin Türkiye'deki ilk yatırımları Acıbadem Hastaneleri ve tekne yönetim şirketi Numarine olmuştu. Şirket her iki kurumdaki hisselerini satarak bu yatırımlardan çıktı.



Abraaj'ın halen devam eden yatırımları arasında hepsiburada.com, Yörsan, Yüce Medikal, Republica, BRN Yatak ve Fibabanka gibi kurumlar bulunuyor. Grubun Türkiye'ye şimdiye kadar yaptığı toplam yatırım ise 1 milyar doları geçti.



Abraaj geçtiğimiz günlerde biletall.com internet sitesini satın almıştı.

KFC Türkiye