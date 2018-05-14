Reality şov yıldızı Khloe Kardashian, doğumundan bir ay sonra kızı True’yu ortaya çıkardı.



Bebeğinin videosunu 76 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Khloe, “Bebeğimle tanışın. True 1 aylık oldu” dedi. 33 yaşındaki Kardashian’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede 22 milyondan fazla görüntülendi.

Kardashian, dokuz aylık hamileyken erkek arkadaşı NBA yıldızı Tristan Thompson tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.