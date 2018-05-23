HT Magazin'de yer alan habere göre, röportaj yaptığını sanan Kibariye, teknenin arızalandığını ve jetski ile kurtarılması gerektiğini öğrenince şoke oldu.

Finalde gerçeği öğrenen sanatçı, program için doğaçlama bir şarkı yaptı.



İŞTE O ŞARKI

Çok aramızda, çok aramızda

İnanın bana, çok aramızda

Ama güvenin Çok Aramızda’ya

Bunların hepsi şaka, hepsi çok makara