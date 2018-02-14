Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından,14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "14 Şubat sadece sevgililerin değil, yaşamının merkezine sevgiyi koyan, dünyaya sevgiyle bakmayı bilen herkesin günü. Sevginin gücüne inanırsak hem ülkemizi hem de dünyayı daha güzel bir yer haline getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 14, 2018

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