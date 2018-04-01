Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. 11 Güney Koreli meşhur pop müzisyeninin yer aldığı, 150'den fazla kişiden oluşan sanat topluluğunu dinleyen Kim Jong Un, Güney Koreli bir sanat topluluğunu dinleyen ilk Kuzey Koreli lider oldu.
Güney Kore'nin ünlü pop şarkıcıları ve grupları on yıldan beri ilk kez nisan ayında iki ülkenin liderlerinin buluşması öncesi Kuzey Kore’ye ziyarette bulundu. Güney Koreli sanatçılar Pyongyang’da samimi bir havada karşılandı.
Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen ve önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile de bir araya geleceği açıklandı.
İki liderin 27 Nisan'da iki ülke arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bulunan sınır köyü Panmunjom'da buluşacakları açıklandı.
İki ülkenin liderleri 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı'nın ardından yalnızca iki kez 2000 ve 20007'de bir araya gelmişti. İki liderin buluşma kararı iki ülkenin üst düzey heyetlerinin sınırda yaptığı toplantı sonrasında geldi.
Kore yarımadası 1945'te ABD destekli Güney ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey olarak ikiye bölünmüş, 1950'de patlak veren savaş iki Kore'yi birbirinden keskin bir şekilde ayırmıştı.
İki Kore arasında, Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'ndan bu yana sıcak rüzgarlar esiyor. Kuzey Koreli üst düzey bir delagasyon, Kış Olimpiyatları'na katılmış, olimpiyatların ardından Güney Koreli bir heyet de Pyongyang'da Kim Jong-un'u ziyaret etmişti.
İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin Kuzey Kore'nin nükleer programı olması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.