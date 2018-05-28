Kiril alfabesiyle yazdıkları için Twitter’ın yapay zekası tarafından Rus botlarıyla karıştırılan Bulgar Twitter kullanıcılarının hesapları kapanmaya başladı.

Bot olduğu şüphesiyle tweet’leri diğerlerinden gizlenen Bulgar blogger Temelkov, “Hey Twitter, Kiril alfabesi Rusya’nın dışında 12 ülkede daha kullanılıyor.” dedi.

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Kiril alfabesiyle yazılmış kullanıcı adı ve tweet’ler gönderenler, Twitter’ın yapay zekası tarafından yalan haber yaymak için kullanılan Rus botlarla karıştırılıyor.

BBC’nin araştırmasına göre yapay zeka yalnızca Bulgar kullanıcıları platformdan men ediyor gibi görünüyor. Kiril alfabesinin kullanıldığı Ukrayna ve Belarus gibi diğer ülkelerdeki Twitter kullanıcılarından herhangi bir şikayet gelmiş değil.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, yapay zekanın hata yapmasına sebep olan etkenleri araştıracağını ve gidereceğini duyurdu. Hesabı kapatılan kullanıcıların ise bot olmadıklarını kanıtlamak için telefon numaralarıyla kimliklerini doğrulamaları gerekiyor.