ABD Kongre Seçimleri’nde politik pozisyonlar için yarışacak adaylar, Twitter’da özel bir rozete sahip olacak. Adayların isminin yanında bir hükümet binası ikonu ve seçilmek istedikleri pozisyon bulunacak. Bu etiket, adayların profillerin yanı sıra Twitter dışında paylaşılan tweet’lerine de eklenecek.

30 Mayıs’ta devreye girecek olan seçim etiketleri hem valilik için hem de Temsilciler Meclisi için seçim çalışmaları yürüten adaylara verilecek.

Konuyla ilgili Twitter’dan yapılan açıklamada, “Twitter, seçmenlerin olaylara ve politik gelişmelere dair bilgi aradıkları ilk yer haline geldi. Bu sorumluluğun farkındayız ve ekibimiz doğru bilginin yayılmasını sağlayacak yeni araçlar geliştiriyor.” denildi.

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