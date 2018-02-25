Kıvanç Tatlıtuğ’un aldığı ücret dudak uçuklattı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmi ‘Hadi Be Oğlum’dan aldığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu, izleyenleri gözyaşlarına boğan filmde 1.5 milyon TL karşılığında kamera karşısına geçti.

404 BİN KİŞİ İZLEDİ

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıl süren beyazperde sessizliğini Büşra Develi ve Alihan Türkdemir’le kamera karşısına geçtiği ‘Hadi Be Oğlum’la geçtiğimiz hafta bozmuştu.

Yakışıklı oyuncunun, ilk haftasında 404 bin izleyiciyi sinema salonlarına çeken filmde canlandırdığı Ali karakteri için aldığı ücret dudak uçuklattı.

İMİRZALIOĞLU'NU GEÇTİ

Bir babayla oğlu arasındaki duygusal ilişkiyi konu alan, izleyenleri ağlatan film için yapım şirketi ünlü oyuncuya 1.5 milyon TL ödedi.

Dizilerden bölüm başı 130 bin TL kazanan Tatlıtuğ, aldığı ücretle ‘Cingöz Recai’de 1 milyon TL’ye kamera karşısına geçen Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu almış oldu.