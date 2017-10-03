Klavye Delikanlıları 2. bölüm fragmanı! Klavye Delikanlıları 1. bölümde neler yaşandı?

SHOW TV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan ve oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu, Vildan Atasever, Seray Sever, Sinan Çalışkanoğlu ve Cengiz Küçükayvaz gibi isimlerin yer aldığı Klavye Delikanlıları'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Klavye Delikanlıları 1. bölümde neler yaşandı? Klavye Delikanlıları'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

KLAVYE DELİKANLILARI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

SHOW TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen ve sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Klavye Delikanlıları'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Klavye Delikanlıları 2. bölüm fragmanı...

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan dizisi Klavye Delikanlıları’nın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Maceralarına başlayan ekibin ilk bölümün finalinde polis çevirmesine takılmasıyla yeni bölümde bu işten nasıl sıyrılacakları merak konusu oldu. İki rakip firma ve bir ihalenin ortasında kalan Klavye Delikanlıları’nın yeni macerası Salı günü Show TV’de sizleri bekliyor.

Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini eğlenceli bir dille ekrana taşıyor.

KLAVYE DELİKANLILARI'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Zengin oyuncu kadrosu ve izleyenleri ekran başına kilitleyen senaryosu ile büyük beğeni toplayan Klavye Delikanlıları'nın ilk bölümünde;

Tamirhanede çıraklık yapan Bayram ile annesiyle birlikte peynirci dükkanı işleten Kerem’in hayatı Kuzen Volki’nin gelişiyle değişti.

Trollük yaparak kazandıkları paranın dahi kurdukları hayalleri gerçekleştirmeye yetmeyeceğini düşündükleri günlerden geçerken, çocukluktan beri bizimkileri yoldan çıkaran Bayram’ın amca çocuğu Kuzen Volki Amerika’dan çıkageldi.

Zengin öğrencilere sınav sorularını satarak köşeyi dönen, güzelliği dillere destan Seyran’ın da kadroya katılmasıyla tam olan ekip yeni nesil dolandırıcılık dümeni tezgahladı.

Zenginden al fakire dağıt felsefesiyle yola çıkan ekibin, başarılı bir operasyonun sonunda polis çevirmesine takıldığı final sahnesi izleyenlerde heyecanı arttırdı.

KLAVYE DELİKANLILARI OYUNCU KADROSU

Rasim Öztekin (Hiko Dayı karakteri)

Kaan Yıldırım (Kerem Tanrıverdi karakteri)

Uraz Kaygılaroğlu (Kuzen Volki karakteri)

Vildan Atasever (Seyran karakteri)

Ali Barkın (Bayram Şeker karakteri)

Selen Seyven (Selen karakteri)

Seray Sever (Güneş Kirte karakteri)

Sinan Çalışkanoğlu (Veli karakteri)

Gül Onat (Semiha Tanrıverdi karakteri)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil Şeker karakteri)

Filiz Taçbaş (Neriman Şeker karakteri)

İpek Tenolacay (Nergis karakteri)

Mert Asker (Tahir Tanrıverdi karakteri)

Klavye Delikanlıları

Klavye Delikanlıları oyuncu kadrosu

Klavye Delikanlıları oyuncuları

Klavye Delikanlıları 2. bölüm fragmanı

Klavye Delikanlıları 1. bölüm