Klavye Delikanlıları 5. bölüm izle! Bütün oklar Kerem'i gösteriyor

SHOW TV'de Salı akşamları yayınlanan ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çeken Klavye Delikanlıları, 5. bölümü ile bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Peki Klavye Delikanlıları 5. bölümde neler yaşanacak? İşte Klavye Delikanlıları 5. bölüm fragmanı ve özeti...
Klavye Delikanlıları’nın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde;
kendisini satmayacağına emin olduğu çocukluk arkadaşı Deniz’in ihanetine uğrayan Kerem, siber suçlar tarafından aranmaktadır. Annesi Semiha’nın, sevgilisi Selen’i, Veli Dayıoğlu’yla beraber yakaladığından da, siber suçlardan da bihaberdir. Tüm bunlar olurken kardeşi Tahir’in okulda yediği dayağı öğrenmiş ve kendisini lise çıkışındaki bir kavganın içinde bulmuştur. Hiko Dayı, Kerem’in arkasını kollamak için Veli Dayıoğlu’nun ifadesini alırken, Kuzen Volki yakalanma risklerinin olmadığı bir proje düşünmekle meşguldür.
Kerem’in arandığının farkındadır ve onun kaderciliğinin başlarına bela olmasından korkmaktadır. Bayram ve Seyran, aralarındaki buzları eritip vakit geçirmek isteseler de planları sürekli suya düşmektedir. Kerem, panik ataklar geçirmeye devam ederken ekibimiz, alınlarının teriyle eğlenebilecekleri bir etkinliğe imza atmaya karar verirler; “Sosyal Medya Olimpiyatları!” Hazırlık aşamalarına başladıkları bu etkinlik sayesinde hem eğlenip hem eğlendirmeyi hedefleyen ekibimizi yine komik bir macera bekliyordur…
“Klavye Delikanlıları”nın merakla beklenen beşinci bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
Ünlü playboy Yüksel Güven’in partisinde Seyran’ı bulan klavye delikanlıları durumu bozmayıp, oyunlarına devam etti. Planlarına sadık kalıp Yüksel Güven’le iş konuşan ve anlaşan ekip partiden ayrılarak başarılarını kutladı. Seyran’ın paraları Yüksel Güven’e kaptırdığını söylemesiyle ekip, ünlü playboydan paraları almak üzere harekete geçti.
Planlarını uygulamaya koyan klavye delikanlıları paraları hesaplarına geçirdi. Yüksel Güven’in adamları hem kaçmaya çalışan Seyran’ı hem de paraları alan Bayram, Kerem ve Volki’yi yakalayarak rehin aldı.
Yaptıkları planla adamların elinden kurtulan ekibin, siber suçlar bürosunun Baydar Holding’den haber sızdıran kişiyi bulmalarıyla işleri tehlikeye girdi. Artık Kerem’in adı siber suçlar bürosundan Komiser Cevdet ve Komiser Sibel’in elindeydi.
Hiko Dayı (Rasim Öztekin)
Kerem Tanrıverdi (Kaan Yıldırım)
Kuzen Volki (Uraz Kaygılaroğlu)
Seyran (Vildan Atasever)
Bayram Şeker (Ali Barkın)
Selen (Selen Seyven)
Güneş Kirte (Seray Sever)
Veli (Sinan Çalışkanoğlu)
Semiha Tanrıverdi (Gül Onat)
Kamil Şeker (Cengiz Küçükayvaz)
Neriman Şeker (Filiz Taçbaş)
Nergis (İpek Tenolacay)
Tahir Tanrıverdi (Mert Asker)
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