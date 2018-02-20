Kobilerin yüzde 70'i e-ticarete sırt çeviriyor

“Türkiye’de KOBİ’lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Kantarcı, “KOBİ’lerin yüzde 70’i bir yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor” dedi.



Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu be Ronahi Dündar'ın haberine göre, GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis’in açıkladığı araştırmaya göre e-ticarete girerken kendi web sitesini kuran KOBİ’lerin ortalama 8 bin TL, başka bir platform üzerinden e-ticaret yapanların ise 3 bin 500 TL yatırım yaptıkları belirlendi.



e-ticaret yapmayı düşünmeyen KOBİ’lerin ilk 3 gerekçesi “ihtiyacım yok”, “Konuyu bilmiyorum”, “İşime uygun değil” oldu. “Bir yıl içinde e-ticaret yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna e-ticarete henüz katılmayan KOBİ’lerin yüzde 70’i “Hayır” derken, nedeni olarak “Bütçem yok” yanıtı yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı.



2018 İÇİN 1500 KOBİ HEDEFİ



Geçen yıl başlattıkları “Geleceğim E-Ticaret” projesi hakkında da bilgi veren Öget Kantarcı, “Projeyle 2017’in son 5 ayında 584 KOBİ e-ticarete başladı. 2018’de en az 1500 KOBİ’yi e-ticaret ekosistemine dahil etmek istiyoruz” dedi.

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