Kocaeli'de hırsızlar hırsızlık için girdikleri iş hanında 2 gün yaşadılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdikleri iş hanında 2 gün yaşayıp yemek yedikten sonra soygun yapan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Asansör halatını, merdiven korkuluklarına bağlayıp 2. kattan aşağı sarkıtarak atlayan hırsızların kaçma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Alemdar Caddesi Karaçetin İş Merkezi'nde meydana geldi.H.D. (51) ve C.B. (29) İzmit merkezde bulunan iş hanının kapalı olmasını ve güvenliğinin olmamasını fırsat bilerek hırsızlık için içeri girdiler. İş hanında bulunan 15 dükkanın kapısını kırıp 2 gün yaşayan hırsızlar dolapta bulunan yiyecekler ile kahvaltı yaptılar. Ayrıca hırsızlar iş hanındaki dükkanlarda bulunan 2 çelik kasayı patlatıp, 50 bin TL nakit para 25 bin TL değerinde saat ,2 çeyrek altın, 1 adet hançer 250 TL bozuk para çaldılar. Hırsızlık yaptıktan sonra şahıslar kaçarken asansör halatını merdiven korkuluklarına bağlayıp, 2. Kattan aşağı atılıyorlar.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli H.D. ve .C.B.'nin Ankara'da oldukları tespit edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde emlakçı olduğu belirlenen H.D. Keçiören'de emlakçı dükkanında, C.B. ise Batıkent'te bir lokantada köfte yerken yakalandı. Ayrıca şüpheli H.D.'nin 4, C.B.'nin ise 17 adet hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.