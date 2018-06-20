JCR, Nef’in kredi notunu yükseltti

JCR rating listesine göre stabil görünümlü tek gayrimenkul şirketi olduklarına dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Kredi notumuz son 3 senedir düzenli olarak artıyordu. Bu sene iki not artışı birden oldu ve şu an JCR listesine göre en yüksek notlu gayrimenkul şirketi olduk. Bu sektörümüz adına da oldukça sevindirici. Notumuz 2015’te BB yatırım yapılabilir seviyedeydi. 2016’da B oldu. 2017’de ise A- yükseldi, bu yıl A+ notunu aldık. İki basamak birden artış çok zordur, hele böylesine zor bir dönemde... Bu bizim için tarihi bir başarı olduğu kadar sektör için de umut verici bir gelişme. Öyle ki bugüne kadar Türkiye’de kredi notu alan gayrimenkul firmaları arasında böylesine yüksek bir kredi notuna sahip ikinci bir firma yok” diye konuştu.
GEREKÇE: GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI
JCR, kredi notunu artırırken; Nef’in bu sene ilk çeyrekte hedeflenenin üzerinde bir satış performansına sahip olmasını, geçen yılki satış hedeflerini tutturmasını, üst-segment projeler ile önümüzdeki dönemlerde satış gelirlerinde ve kârlılık performansında artış beklenmesini, sermaye piyasası araçlarını kullanarak farklı finansman olanaklarına erişim sağlama gücünü, likit bir şirket olmasını gerekçe olarak gösterdi.
Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın sunumuyla gerçekleşen İş Dünyası programına da konuk olarak katılan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Konut sektöründe 7 yıldır bir balon konusunun konuşulduğunu belirten Timur böyle bir durumun olmadığına dikkat çekerek, satışların ihtiyaçtan kaynaklandığını belirterek Türkiye'de yılda en az 800 bin konuta ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.