'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

"Seçim kararını alınca piyasalar gerekli olumlu tepkiyi verdi. Bu seçim kararı bütün siyasi partilerin istediği bir karardır.

Enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor.

Büyüme hem kaliteli hem de tabana yayılıyor.

FAİZLERİ İNDİRİN ÇAĞRISI

Başbakan Binali Yıldırım bankalara faiz indirim çağrısı da yaptı. Yıldırım, "(TBB Başkanı) Hüseyin Bey "yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kar etmiyor" gibi bir şey dedi, o zaman indirelim. Biz de boş durmayacağız enflasyonu aşağı çekeceğiz" dedi.

KONUTTA KAMPANYA BAŞLAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında konut piyasasına da değindi. Yıldırım, konut stokunun azaltılması için kampanya yapılacağını söyleyerek, "Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stoğunu azaltmak için kampanya başlatacak." dedi.

Yıldırım, konutta ekonominin çarklarının yeniden döneceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...