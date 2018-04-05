Kripto para dünyasına en sıkı düzenlemeleri uygulayan ülkelerden Güney Kore’de, yerel kripto para borsası Coinnest’in CEO’su Kim Ik-Kwan ve şirketin genel müdür yardımcısını tutuklandı.

Ik-Kwan ve tutuklanan diğer yöneticinin, müşterilerin paralarını kendi hesaplarına aktardıkları açıklandı.

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Savcılar ayrıca ülkede faaliyet gösteren ve suç aktivitelerinde bulunduklarından şüphelendikleri diğer kripto para borsaları hakkında soruşturmalar yürütüyor.

Coinnest tutuklamaları, polisin geçtiğimiz ay Güney Kore Borsası Yeouido’da işlem gören üç kripto para borsasına baskın düzenlemesinin ardından gerçekleşti.

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Koreli otoriteler, geçtiğimiz yıl kripto para borsaları için daha şeffaf operasyon zorunluluğu gerektiren düzenlemeleri yürürlüğe koymuştu.

Coinnest'in ülkedeki en büyük beşinci kripto para borsası olduğu belirtiliyor.