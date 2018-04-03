Silikon Vadisi’nin en sansasyonel kişiliklerinden John McAfee, daha önce Intel’e sattığı McAfee siber güvenlik şirketi ve cinayetle suçlanmasıyla tanınıyordu.

Son dönemde kendini kripto para uzmanı ilan eden McAfee, yeni bir kripto parayı veya arzını tanıtmak için atacağı tek bir tweet için 105 bin dolar istediğini açıkladı.

BİTCOİN ZENGİNLERİNİN YENİ ÇILGINLIĞI! HEPSİ BUNDAN ALIYOR...

Twitter’da 811 bin civarı takipçisi bulunan McAfee, tanesi 105 bin dolar değerinde olan tanıtıcı tweet’lerinin nasıl çalıştığını anlattığı The McAfee Crypto Team isimli yeni bir web sitesi kurdu.

“Kripto para endüstrisinde hiçbir şey bir McAfee tweet’inin gücüyle boy ölçüşemez” gibi ibarelerin yer aldığı web sitesinde ayrıca, “Çoğunlukla McAfee’nin tek bir tweet’iyle bir kripto para arzına milyonlarca dolar yatırım yapılıyor. Birçok kripto para tek bir tweet sayesinde değerlerini yüzde 100 artırdı.” deniliyor.

— John McAfee (@officialmcafee) March 30, 2018

TARİHİN EN BÜYÜK BİTCOİN DOLANDIRICILIKLARI

Kripto para arzları, potansiyel alıcıların kripto paraları daha halka sunulmadan satın almalarına olanak tanıyor.

Geçtiğimiz yıl kripto para alanına yönelen McAfee, Twitter’dan başlattığı “Günün koini” trendiyle her gün bir alternatif kripto parayı tanıtarak değerlerinde ufak değişimler yaşanmasını sağladı. Ancak siber korsanlar bu fırsatı kaçırmadı ve McAfee’nin hesabını hack’leyerek takipçilerini başka kripto paralara yönlendirdiler. Bu olayın ardından, McAfee kripto para önerilerini haftada bire düşürdü.

McAfee’nin kripto para piyasalarına etkisini araştıran Motherboard, McAfee’nin üç hafta içerisinde önerdiği kripto paraların değerlerinin gerçekten de arttığını fark etti. Örneğin bunlardan birisi olan Burstcoin’in değeri, McAfee’nin tweet’inin ardından yüzde 350 değerlendi.

TWİTTER'IN PATRONU: "TEK PARA BİRİMİ BİTCOİN OLACAK!"