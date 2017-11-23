Soçi'den sonra Kremlin'den kritik Türkiye açıklaması!

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Soçi'de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin sorularını yanıtladı.

Kongrenin yakın bir zamanda toplanmasına yönelik kararlı bir konsensüs oluştuğunu belirten Peskov, öncelikle uzmanların bu kongreye katılacaklar listesinin kabul edilmesi hususunda yoğun bir çalışma gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu listenin maksimum düzeyde kapsamlı olmak zorunda olduğunu kaydeden Peskov, sağlam bir siyasi diyalog formülünün, ancak bu kongreye Suriye'de temsil edilen tüm grupların mümkün olan en geniş şekilde katılımıyla sağlanabileceğini bildirdi.

Peskov, "Kremlin, Türk ortaklarımızın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşündüğü güçlerle ilgili belirli çekincelerini biliyor. Fakat bu, çalışmaların yapılmayacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ortak bildirisinin bir niyet protokolü olmadığına işaret eden Peskov, "Bu niyet protokolü değil, Rusya, İran ve Türkiye’nin kesin pozisyonudur." diye konuştu.