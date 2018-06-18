Zeybekci, kentteki üç yerel televizyon kanalının ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada ticaret ve alışkanlıkların değiştiğini belirten Zeybekci, 5 yıl sonra dünya ticaretinin yüzde 40'ının elektronik ihracat haline geleceğini söyledi.
Türkiye'nin 15 yıldan beri, 2008 krizi de dahil olmak üzere üst üste ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:
"Türkiye şu anda bu coğrafyada ve bölgede dünyanın 7. büyük ekonomisi olsaydı bölücü terör örgütü problemi olur muydu? Bu coğrafyada diğer terör örgütlerinin faaliyetleri olur muydu? İtibarlı ve güçlü bir devlet... İşte Türkiye o noktaya doğru gittiği için sıkıntı o. Bu coğrafyada sen dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden birisi olacaksın, ondan sonra bu coğrafyada sana rağmen bir şey olacak, mümkün değil."
24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Zeybekci, piyasaların bu konudaki refleksinin sona erdiğini söyledi. Zeybekci, "Çünkü, bu seçimlerden tek başına 5 yıl süreli güçlü iktidar çıkmama ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla piyasaların böyle bir belirsizliği var. Tek başına iktidar olur mu, koalisyon olursa kim kiminle ne olur? Böyle bir alternatif yok. Bu sistem en fazla 24 Haziran, olmadı 2 hafta sonra kesin çözüyor her şeyi." diye konuştu.
İYİYE DOĞRU GİDİŞ VAR
Zeybekci, bugün açıklanan iş gücü verilerine ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:
"2017 yılında Türkiye 1 milyon 360 bin vatandaşını işe koydu, iş sahibi yaptı ve bizim en son üçüncü çeyrek büyümemiz de yüzde 7,4 geldi. Biz bunları söylemiştik zaten. Ocak ve şubat ayından önceki göstergelere baktığımız zaman, hatta net rakam da söylemiştim. O büyümenin de etkisiyle istihdamda artış, işsizlikte düşüş devam ediyor. Bir yıllık periyoda baktığımız zaman yüzde 1,6 puanlık düşüş var. Geçen aya göre yüzde 10,6'dan yüzde 10,1'e düştü. Genç işsizlikte de yüzde 1,5 puan düşüş var. İyiye doğru bir yönelim var. İnşallah önümüzdeki ay beklentilerimiz tek haneli. Bizim büyüme ve ihracat beklentilerimiz hala yukarı seviyelerde devam ediyor. İşsizlikte düşüş devam ediyor. Bu ay ihracatta büyümemiz yine güzel bir rakam gelecek. Ramazan, bayram ve seçimin de girdiği ortamda Türkiye yine ihracatta tarihinin rekorunu kırarak haziranı tamamlayacak. Bütün bunlara baktığımızda son derece başarılı bir sonuç çıktı."
KURLA İLGİLİ ÇOK FARKLI ŞEYLER KONUŞACAĞIZ
Bakan Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmaya değinirken de şunları kaydetti:
"Türkiye'de TL'nin bu değeri ve düşüklüğünün hiçbir gerekçesi yok. Bütçe açığında Avrupa'nın en iyisiyiz. Büyümede dünyada en iyilerdeniz. Cari açıkta sürdürülebilir bir cari açığımız var. Enflasyonla ilgili sıkıntımız var ama o da yüzde 80-90-200 enflasyonlardan bugün yüzde 11 seviyelerindeki bir seviyede sıkıntılıdır. Olmaması gerekiyor. Bunu bir an önce çekmemiz gerekiyor. Enflasyonla mücadele bizim için bir numaralı mücadele alanıdır. Kurla ilgili 24 Haziran'dan sonra göreceksiniz çok daha farklı şeyler konuşacağız ve söyleyeceğiz."
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