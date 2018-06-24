Lahti - KuPS Kuopio maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga maçında Lahti ile KuPS Kuopio, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 23 puanlı Lahti 4. sırada bulunuyor, KuPS Kuopio 25 puana sahip ve 3. sırada. Lahti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. KuPS Kuopio son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 254 kodlu maçı oynayanlar; Lahti galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, KuPS Kuopio galibiyet oranı 2.30. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Lahti önceki hafta HIFK Helsinki mücadelesinde 2-1 kazandı.

KuPS Kuopio, PS Kemi karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lahti, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.