Leipzig - Beşiktaş maçı yazar yorumları

MERİÇ MÜLDÜR: GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN TAKIM

Avrupa maçları öncesi kendi ligimizde rotasyonu görmüştük de Süper Lig için hem de Şampiyonlar Ligi’nde rotasyonla tanıştık dün gece! Şenol hocanın birçok as oyuncusunu İstanbul’da bırakmasını, Beşiktaş’ın sahaya çıkan 11’ini yadırgamadım ama yedek kulübesini görünce de şaşırmadım değil doğrusu. Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Alpay Çelebi, Beşiktaş 18’inde... “Hoca takımına çok mu güveniyor? Başarının zevkini sürmek istedi de rotasyonu abarttı mı?” diye düşünmeden edemedim.

Rotasyon hepimizin gündemiydi de bir yandan da Şenol hocanın “Beşiktaş 11’i her zaman kazanmak için sahaya çıkar” sözü aklıma geldi. Maç başladığında da gördük ki rotasyonlu kadrosuyla Leipzig deplasmanında da galibiyeti düşünüyordu. Bir iki Negredo yoklamasının ardından kaçan Leipzig golü sonrası hemen penaltıyla golü bulan Beşiktaş’ı gördük.

Beşiktaş maçı istiyordu da Leipzig istemiyor muydu? Az da zorlamadılar. Keita ile Werner, Bruma ve Augustin ile sağdan indiler, soldan indiler. Mitrovic’e güvenip mi Beşiktaş’ın bu kadar üzerine geldiler bilemem ama defans arkasına da o kadar çok top attıklar ki... Direğe de takıldılar, ofsayta da... Allah’ı var hakem Kassai çok temiz maç yönetti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 7, 2017

Beşiktaş’ın eleştireceğimiz yönü yok mu, var. O da bu kadar çok pozisyon vermesi. Tolga bir ara tutukluk yapsa da öyle kurtarışlar yaptı ki... Öyle bir maç oldu ki, Beşiktaş ilk yarıda 3’ü de bulurdu, 3-3 de bitebilirdi.

Sonrasında ikinci yarı... Kalesinde yine devleşen Tolga... Sadece 45-60 arası 3 net kurtarış. Maçın genelinde bu sayı 8-9... Tüm kozlarını oynayan bir Leipzig...

Bu maç nasıl 1-0 bitecek diyordum ki, Mitrovic yine yaptı yapacağını! Ama Beşiktaş istiyordu bir kere... Rakibin oynamasına izin verdiler ama istedikleri anda da fişi çekebileceklerini gösterdiler. Sonuç da ortada, Beşiktaş’ın yazdığı tarih de... Rekorlarla gelen 2. tur. Bundan sonra ne zaman bir takımımıza nasip olur, kimbilir. Beşiktaş’ı alkışlıyoruz, artık ikinci turdaki rakibi bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki ismi ne kadar büyük olursa olsun Beşiktaş kimse için kolay lokma olmayacak.

KASSAİ VE YARDIMCILARI

Maçın bir yıldızı Tolga Zengin ise diğeri de hakem Kassai ve yardımcılarıydı. Bizler böyle bir arenada hakkımızı yedirmeyen hakemlere alışık değiliz ne de olsa!..

KARTAL YİĞİT: GENLERİNE İŞLEMİŞ

Eski Beşiktaş olsa formalite icabındaki bu maçtan bu kadar eksikle galip gelmesi zor derdik. Ama bu Beşiktaş’a bakıyoruz, motivasyonu zorlayan soğuk hava dahil, her türlü şartta oyunu istediği gibi yönlendiriyor, pozisyona giriyor ve son anda dahi olsa maçı koparıyor.

Sanki Leipzig’in değil de bizim takımın galibiyete ihtiyacı varmış gibi oynuyorlar. Hakikaten çok önemli bir karakter olayı bu. Hemen hemen tamamen değişmiş, Mitrovic, Necip, Mustafa, Tolga ve Negredo gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 11 yüzü görmemiş birçok isimden kurulu bir düzenle çıkılan maçta yine galibiyet kovalanıyor. Bu alışkanlık artık Kartal’ın genlerine işlemiş.

Normalde ben Leipzig önünde işi çok önemsemeyecek, kendini yormayacak ve garanti oynayan bir takım bekliyordum. Ama Almanlar’ın özellikle ara paslarla Keita, Bruma ve Werner ile tehlikeli gelen ataklarını kesen noksansız bir savunma anlayışı, ortada Medel ve Oğuzhan’ın Atiba-Tolgay’ı aratmaması, Caner’in önünde oynayan orijini santrfor Mustafa’nın, 40 yıllık sol kanat oyuncusu gibi mücadele etmesi, Lens’in uzun bir aradan sonra kanadını etkili kullanması, hele hele adeta kaleyi unutan Tolga Zengin’in birçok gollük pozisyonu kesip devleşmesi takdire şayandı.

Yani anlayacağınız hakikaten Beşiktaş tam bir makine düzeninde oynayan takım olmuş. Pepe, Quaresma veya Babel oynamış veya oynamamış farketmiyor. Sahaya çıkan düzenin içindeki oyuncuların kafalarında tek bir şey var kazanmak da kazanmak... Adeta beyinleri yıkanmış.

Bunda da tabii ki payın büyüğü Şenol Güneş’e ait. Futbolcularını bu bilinçle yönlendiriyor. Dünkü prestij maçı için aslında çok fazla söylenecek bir şey yok kendi adımıza. Almanlar, Portekiz’den gelen farklı Porto skoru ile zaten oyundan ilk yarı soğudular. Onların için de maçın önemi sadece prestijden öteye geçmedi. İkinci yarı tamamen düşerler sanıyorduk ama aksine çok daha fazla takımımızın üzerine geldiler, golü de buldular. Bu yönden de tebriği hak ettiler.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 6, 2017

Bakmayın Leipzig’in bu sonuçları aldığına, ilk kez Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşıyorlar. İlerki yıllarda adlarından çok şey söz ettirecek genç bir ekip bizleri bekliyor. Dün de ilk yarım saat ve ikinci yarı kötü değillerdi. Ciddi ataklar gerçekleştirdiler ancak hem Beşiktaş’ın erken gelen penaltı golü hem de bitirici özelliklerinin olmaması ister istemez onlar da bıkkınlık yarattı. Neyse takımımız gururla grup maçlarını tamamladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 6, 2017

Bundan sonrası akıllar pazartesi günkü kura çekiminde olacak. Devler bizleri bekliyor ama inanın Real Madrid de Bayern de çıksa bu takım büyük sürpizler yapabilir. Elense bile savaşarak, onuruyla elenir. Yani önümüzde bir heyecan dalgası daha var. Hadi bakalım hayırlısı!