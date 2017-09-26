Levent Açıkgöz kimdir?

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Geçici olarak göreve getirilen altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Serdar, İlhan ve Ahmet Şahin katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, hiç beklemedikleri bir şekilde sahalarında Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybettiklerini, sonucunda teknik direktör Erkan Sözeri'nin görevini bıraktığını hatırlatırken şunları söyledi:



''Kulübümüz bizi göreve çağırdı. Arkadaşlarımızın yanındayız. Maça kadar kısa bir sürecimiz var. Biran önce moral ve motivasyonumuzu düzeltecek şekilde hem saha içinde hem de saha dışında vakitlerimizi birlikte geçiriyoruz. İstanbul'a gidene kadar da yine hep beraber olacağız. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Galatasaray'ı da iyi irdeleyeceğiz. Herkes üzerine ne görev düşüyorsa dersine iyi çalışıp gerekeni yapmaya çalışacak. Bu takımın geçen seneden kurulu bir düzeni var. O düzenin dışında takıma takviye gelen transferlerimiz var. Eski düzeni koruyacak şekilde genel yapıyı bozmadan tabii ki antrenman performanslarını da dikkate alarak maç gününe kadar bir kadro oluşturacağız.''



Dolu tribünlere karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Açıkgöz, ''Takımda moraller dibe vurmuş durumda. 3 haftadır galip gelemiyoruz. Şimdi yenilgisiz iyi bir Galatasaray, kendi seyircisi önünde coşkulu oynayan bir Galatasaray, ama onun karşısında bu futbolcu topluluğu zaten konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkaracaktır. O ortamda alınacak puan ya da puanlar bizi tekrar sezon başındaki havamıza büründürecektir. Onu da yapacak güçteyiz. Bu birlikletiliği bugünden başlayarak maça kadar en üst seviyeye çıkaracağız'' dedi.



Kart cezalısı Dany'nin oynamayacak olması ile ilgili de Açıkgöz, "Bu takımın en istikrarlı oyuncularından biri. En önde geleni. Herkes hazır olmak zorunda. Onun yerine oynayacak arkadaşımız bu takımın içerisinde fazlasıyla görev aldı. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten böyle bir maçta bireysel anlamda değil, takım halinde oynayabildiğimiz zaman bir şeylerin karşısında daha rahat olabiliriz. Bütünlüğü sağladığımızda fertlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum'' diye konuştu.

Galatasaray-Karabükspor

Levent Açıkgöz kimdir?