Levent Açıkgöz kimdir?

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Geçici olarak göreve getirilen altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Serdar, İlhan ve Ahmet Şahin katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, hiç beklemedikleri bir şekilde sahalarında Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybettiklerini, sonucunda teknik direktör Erkan Sözeri'nin görevini bıraktığını hatırlatırken şunları söyledi:
''Kulübümüz bizi göreve çağırdı. Arkadaşlarımızın yanındayız. Maça kadar kısa bir sürecimiz var. Biran önce moral ve motivasyonumuzu düzeltecek şekilde hem saha içinde hem de saha dışında vakitlerimizi birlikte geçiriyoruz. İstanbul'a gidene kadar da yine hep beraber olacağız. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Galatasaray'ı da iyi irdeleyeceğiz. Herkes üzerine ne görev düşüyorsa dersine iyi çalışıp gerekeni yapmaya çalışacak. Bu takımın geçen seneden kurulu bir düzeni var. O düzenin dışında takıma takviye gelen transferlerimiz var. Eski düzeni koruyacak şekilde genel yapıyı bozmadan tabii ki antrenman performanslarını da dikkate alarak maç gününe kadar bir kadro oluşturacağız.''
Dolu tribünlere karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Açıkgöz, ''Takımda moraller dibe vurmuş durumda. 3 haftadır galip gelemiyoruz. Şimdi yenilgisiz iyi bir Galatasaray, kendi seyircisi önünde coşkulu oynayan bir Galatasaray, ama onun karşısında bu futbolcu topluluğu zaten konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkaracaktır. O ortamda alınacak puan ya da puanlar bizi tekrar sezon başındaki havamıza büründürecektir. Onu da yapacak güçteyiz. Bu birlikletiliği bugünden başlayarak maça kadar en üst seviyeye çıkaracağız'' dedi.
Kart cezalısı Dany'nin oynamayacak olması ile ilgili de Açıkgöz, "Bu takımın en istikrarlı oyuncularından biri. En önde geleni. Herkes hazır olmak zorunda. Onun yerine oynayacak arkadaşımız bu takımın içerisinde fazlasıyla görev aldı. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten böyle bir maçta bireysel anlamda değil, takım halinde oynayabildiğimiz zaman bir şeylerin karşısında daha rahat olabiliriz. Bütünlüğü sağladığımızda fertlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum'' diye konuştu.
- Galatasaray-Karabükspor
- Levent Açıkgöz kimdir?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.