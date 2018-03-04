Li Shufu otomotiv yatırımlarına ara veriyor

Li Shufu son dönemde otomotiv piyasasının en çok konuşulan aktörlerinden biri. Çinli Geely'nin kurucusu olan Shufu, ilk olarak 2010 yılında İsveçli Volvo'yu 1.8 milyar dolar bedel karşılığında Ford Motors'tan satın almasıyla gündeme oturmuştu.

Daha sonra kamyon üreticisi AB Volvo'dan 3.3 milyar dolarlık hisse alan Shufu, sırasıyla spor otomobil üreticisi Lotus'un çoğunluk hissesini ve Malezyalı Proton'un yüzde 49.9'luk hissesini aldı. Shufu aynı zamanda İngiltere'nin ikonik siyah kabinli otomobil üreticisi LEVC'nin de sahibi.

Shufu, geçtiğimiz hafta da Alman Daimler’in yüzde 10’luk hissesini 9 milyar dolara alarak sektörde büyük bir sürprize imza attı.

'BU KADAR YETER'

Geely haricinde yaklaşık 15 milyar dolarlık otomotiv yatırımı bulunan Shufu'nun bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu. Shufu, Alman medyasına verdiği röportajda bu kadar yatırımın kendisi için yeterli olduğunu söyleyerek yeni satın alma ve ortaklıklara kapalı olduğunu açıkladı.

Shufu, "Şimdilik yeni bir satın alma planımız yok. Mevcut işlerimizi geliştirmeye konsantre olacağız. Çok fazla farklı fikir ve yapacak çok işimiz var" dedi.

Yatırımlarının arkasında Çin devletinin olup olmadığına ilişkin bir soruya ise hiç bir şekilde hükümetten madde bir destek veya onay almadıkları yönünde bir yanıt veren Shufu, "Asla hükümete bir onay verip vermeyeceklerini sormuyoruz. Daimler'den aldığımız hisselerde de aynı durum geçerli" diye konuştu.