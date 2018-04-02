Teknolojik ürün ve servislerini tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. Turkcell tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın ev sahipliğinde Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell’in avantajlı tarifelerinin duyurusu yapılırken Türkiye’yi aramak isteyenler için de BiP’in yeni servisinin tanıtımı yapıldı. Gazete Habertürk Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas'ın haberi...

MEMLEKET HASRETİNE SON

Toplantıda konuşan Kaan Terzioğlu, geçen ay Barcelona’da dijital ihracat dönemini başlattıklarını anımsatarak, “Şimdi ise Berlin’de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başlayarak bir adım daha atmış olduk. Sunduğumuz dijital servislerle sadece Almanya’da değil tüm Avrupa’da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz” dedi. Lifecell olarak artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret uygulamalarının kullanımının Almanya’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılacağını dile getiren Terzioğlu, amaçlarının dijital servisleri için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak olduğunu vurguladı.

VERİ MERKEZİYLE DONATTIK

Terzioğlu, datanın artık dünyada gücün yeni kaynağı olduğunu kaydederek, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisinin data açığı olduğunu söyledi. Bu açığı kapatmak için bir yandan Türkiye’yi dünya standartlarında veri merkezleriyle donattıklarını aktaran Terzioğlu, bir yandan da Türkiye’nin datasını Türkiye’de işleyerek dijital servislere dönüştürdüklerini bildirdi.

1 YILDA 1 MİLYON KULLANICI

Toplantıda verilen bilgilere göre BiP, Fizy, Dergilik, Lifebox, Yaani ve Fulltrip gibi yenilikçi servislerin Almanya’dan Avrupa’ya yayılması hedefleniyor. Açıklamalarda tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERİ

Bu arada BiP artık uluslararası para transferlerinin hem ekonomik hem de hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak. 57 ülkeye para transferi yapma özelliği kazanan BiP, kur farkı kaynaklı sürprizler yaşanmadan para gönderimine imkân sunacak. Uygulama ayrıca, hem Almanya hem de Türkiye numaralarını aynı platforma tanımlama, farklı bir SIM karta ve ikinci telefona gerek duymadan BiP üzerinden HD ses kalitesinde hem mobil hem de sabit hatlarla görüşme şansını da pek yakında getirecek.

4.99 EURO’YA FIZY

Fizy, arşiviyle Türkiye’nin sahip olduğu dijital müzik altyapısının Almanya’da da temsilcisi olacak. İlk ay ücretsiz sunulacak Fizy, Almanya’da ayda 4.99 Euro’ya satılacak. Ayrıca, isteyen tüm Alman vatandaşları Fizy’yi Google Play ve Apple Store’dan indirip kullanabilecek. Fizy’nin Avrupa’ya açılmasını sanatçı Tarkan’ın Almanya konserleriyle kutlayan Lifecell, toplantının öncesindeki akşam da Tarkan’ı Berlin’de hayranlarıyla bir araya getirdi.

‘FACEBOOK’UN YAPTIĞI HATAYI YAPMAYACAĞIZ’

Kaan Terzioğlu, “Önümüzdeki üç yıl içerisinde, dünyada telekom şirketlerinin büyümediği bir ortamda, biz yüzde 14-16 seviyesinde sürdürülebilir bir şekilde her sene büyümeye devam edeceğiz” dedi. Terzioğlu, “Facebook’un yaptığı hataları yapmayacağınıza dair taahhüt verebilir misiniz?” sorusuna karşılık, şu cevabı verdi: “Yapmayacağız derim, bunun imkânı da yok. Çünkü biz telekom operatörüyüz. Bütün sözleşmelerde verdiğimiz taahhütlerde, bunlara sorumlu davranacağımızla alakalı yüzde 100 ve esnemeyecek sıfır toleranslı kurallar var. Bizim lisansımızın iptaline neden olabilecek kurallar. Rekabet Hukuku der ki, herhangi bir alanda, hâkim oyuncuysanız, Facebook’un pazar payı yüzde 90 Türkiye’de, bir başka ürünü sıfır bedelle veremez. Göz göre göre yapılan bir şey bu. WhatsApp dediğiniz şey, bir başka operatörün parayla sattığı hizmetin bedavaya verilmesiyse, hâkim bir oyuncunun birleştirerek vermesi kabul edilebilir mi? Buradan çıkan vergi kaybının hesabını kim takip ediyor Türkiye’de? WhatsApp’a uluslararası bir pazarda ceza gelirse, bu cezanın Türkiye ile olan kısmını kim takip edecek Türkiye’de?