Turkcell dijital uygulamalarını dünyaya açtı

Turkcell, milyonlarca kişi tarafından kullanılan servislerini grup şirketi Lifecell Ventures çatısı altında dünyadaki tüm operatörlerin kullanımına sundu. Lifecell Ventures ile dijital ihracat dönemini başlatan Turkcell’in Mobil Dünya Kongresi’nde yaptığı duyuruya göre artık dünyadan dileyen her operatör Lifecell Ventures tarafından sunulan BiP, Fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş ve Upcall gibi servisleri müşterilerine sunabilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Mobil Dünya Kongresi’nde Lifecell Ventures ile dijital ihracat dönemini başlattıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Ventures İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, “Küresel ürün ve hizmetlerimizi bütün dünyaya franchise olarak sunmak istiyoruz. İlk sözleşmemizi Moldova ile yaptık. Moldova Moldcell Lifebox ve BİP’i kullanacak” dedi.

Son 10 yılda Google, Facebook, Twitter, Alibaba gibi dijital ekonomi şirketlerinin değerlerini 50 kat artırırken, telekomünikasyon şirketlerinin ise tek kat artırabildiğine dikkat çeken Terzioğlu, şöyle konuştu:

“Son 10 yılda Telekom altyapısını kullanarak dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan OTT’ler (internet tabanlı içerik uygulamaları) ile rekabet etmenin yolu telekom ve OTT yeteneklerini birleştirmekten geçiyor. Biz de 2015’te başlattığımız dönüşümle sadece mobil ve sabit altyapılarımızı birleştirmedik, üzerine telekom ve OTT yeteneklerini bir araya getirdik. Şimdi bu deneyimi dünyada telekom sektörüne taşıma zamanı.”

‘ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ AÇIĞINI KAPATACAĞIZ’

Lifecell Ventures ile dünyanın her yerindeki tüketicilere dijital iletişim, eğlence, müzik, TV, ticaret ve e-ticaret uygulamalarıyla bulut çözümleri sunmaya başladıklarını belirten Terzioğlu “Normalde bir telekom operatörünün müşterileriyle ilişkisi günlük 31 dakikalık arama-aranma süresi. Biz ise ürün ve servislerimizle günün 1440 dakikasının her anında müşterilerimizin yanında olmak istiyoruz. Dijital servislerimizle de ülkemizin teknoloji açığını kapatıyoruz” dedi.