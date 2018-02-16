Turkcell'in net karı yüzde 52 arttı

Turkcell'in 2017 yılsonu finansal sonuçlarının detayları düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Toplantıda verilen bilgiye göre, Turkcell 2017 yılını yüzde 23,4 gelir artışıyla tamamladı. Son 10 yılın en yüksek büyüme oranına denk gelen bu artışla, Turkcell’in yıllık geliri 17,6 milyar liraya ulaşırken, vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda net kar ise yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon lira oldu.

Değerlendirme toplantısında konuşan Tezioğlu, başından bu yana Turkcell'in hedefleri, çalışmaları ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin kendi datasına sahip çıkmasının öneminden bahseden Terzioğlu, 5 bin Turkcell çalışanının bin tanesinin Ar-Ge mühendisi olduğunu, dijital servis geliştirdiklerini söyledi.

Turkcell'in dijital operatör olduğunun altını çizen Terzioğlu, Turkcell'in 2017 yılı finansal performansına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm seneye baktığımızda, eğer inşaat gelirlerini hariç tutarsak bütünleşik telekom sektöründeki ciro liderliği koltuğunu almış durumdayız. Dünyanın şu an en hızlı büyüyen operatörü Turkcell. 2017 senesinde Grup seviyesinde toplam gelir büyümemiz yüzde 23,4 olarak gerçekleşti.

Gelirimizi yüzde 23,4 büyütürken, FAVÖK'ümüzü yüzde 34,8 büyüttük, karlılık marjımızı dördüncü çeyrek için yüzde 37,3, bütün sene için yüzde 35,3'e çıkarttık. Net karımızı sene sonundaki vergi uzlaşmasının etkisi hariç yüzde 52,3 büyüterek 2,5 milyar liraya, ciromuzu 17,6 milyar liraya taşıdık. Bütün bunlar kendimize koyduğumuz hedeflerin bile üzerinde oldu."

"2017 SENESİNDE YÜZDE 21 CİVARINDA BÜYÜDÜ"

Turkcell'in Türkiye operasyonun 2017 senesinde yüzde 21 civarında, karlılığın yüzde 34,4 büyüdüğünü, EBITDA marjının da yüzde 36,8 olduğunu belirten Terzioğlu, Türkiye'nin karlılığının toplam Turkcell Grubu karlılığının en önemli parçasını oluşturduğunu aktardı.

Yüzde 36'ye gelen bir FAVÖK marjı ile karlılığı yüzde 32'lerden 36'ya karlılığın taşındığını dile getiren Terzioğlu, operasyonel göstergelere ilişkin şunları aktardı:

"Geçen sene toplam 1,5 milyon net abone kazandık. Bunun 1,1 milyonu faturalı mobil abone. 36,7 milyon aboneye ulaştık. Mobil abonelerimizin yüzde 56'sı en az bir dijital servisimizi kullanır hale geldi. Türkiye'de müthiş bir data tüketimi artışı var. 4,5G'li müşterilerimizin aylık ortalama data tüketimi 6 GB'a çıktı. Sabitte şu an 2,2 milyon müşterimiz var fakat 3 milyon haneye hizmet götürebilir durumdayız, Türkiye'nin 19 kentinde fiber altyapısını tamamladık. Yüzde 23,4'lük büyümenin temel kaynağı data ve dijital servisler. Data ve dijital servislerin toplam ciromuzdaki yeri yüzde 67'ye çıktı, ses ve SMS hizmetleri ise yüzde 20'nin altında."

"TEMETTÜ MİKTARI 1 MİLYAR 240 MİLYON LİRA"



Son 3 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye ekonomisine 32,3 milyar liralık katkı sağladıklarını belirten Terzioğlu, "Turkcell'in 2017 yıl sonu itibarıyla son üç yıllık faaliyetleri neticesinde, 10,4 milyar lira yatırım, 5,7 milyar lira lisans ve 16,2 milyar lira vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere Türkiye'ye toplam katkısı, 32,3 milyar lirayı buldu." dedi.

Terzioğlu, 2010 yılından bu yana karın yüzde 54'ünü hissedarlara dağıttığını aktararak, son 3 yılda dağıtılan temettünün 7 milyar lirayı bulduğunu, 2017 yılı için dağıtılması teklif edilen temettü miktarının ise 1 milyar 240 milyon lira olduğunu bildirdi.

"KÜRESEL SERVİSLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kaan Terzioğlu, 2018'de de güçlü performansı sürdüreceklerini belirterek, "Grup gelirlerimizin yüzde 13-15 artmasını, karlılığımızın da yüzde 33-35 gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2018'de toplam yüzde 4 milyar liralık yatırım-ciro oranımızı koruyacağız" dedi.

Küresel servisler sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Terzioğlu, Financell'in üç bin Turkcell mağazasında hizmet vererek 4,3 milyon adet devam eden kredi sözleşmesi ve 4,2 milyar lira kredi portföyüne ulaştığını, 2018 sonu için hedeflenen yüzde 72'lik akıllı cihaz oranına bir yıl önce ulaşıldığını söyledi.

Terzioğlu, Paycell ile iki binin üzerinde üye işyerine ve 5 milyonun üzerinde müşteriye ulaşıldığına dikkati çekerek, Paycell uygulamasının 405 bin kez indirildiğini bildirdi.

"YERLİ OTOMOBİL PROJESİ TÜRKİYE'NİN VİZYON PROJELERİNDEN BİRİ"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terzioğlu, yerli otomobile ilişkin sorulan soruyu, "Yerli otomobil projesi Türkiye'nin vizyon projelerinden biri. Toplam 5 ortak elimizdeki en iyi yetkinlikleri kullanarak Türkiye'nin yerli arabasını hayata geçireceğiz. Heyecanla çalışmalarımız devam ediyor, ekonomik ve teknik fizibiliteler tamamlanma sürecine girdi." şeklinde yanıtladı.

Turkcell'in elektrik şirketi kurma sürecine ilişkin bilgi veren Terzioğlu, Enerji Yönetimi Çözümleri Şirketi'nin hayata geçtiğini, şu an 25 bine yakın noktaya elektrik dağıtım ve yönetim hizmetleri verildiğini, bu sene içinde bu sayının hızla artırılacağını bildirdi.

Ortak fiber altyapı konusunda, diğer paydaşlarla ortak kurulan şirketin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek operatörler, gerekse İstanbul gibi fiber altyapıya sahip önemli belediyelerin artık kaynak israfından vazgeçmesi ve ortak altyapıyı bir an önce oluşturması lazım. Türkiye'deki 22 milyon hanenin sadece 6 milyonunda fiber var, bu yetersiz. Türkiye'deki 5G denemelerinin yakın zamanda başlayacağını düşünüyorum. Lisanssız 5G denemelerinin 2019'da hayatımıza gireceğini düşünüyorum."

Terzioğlu, istihdama katkı politikalarının 2018 yılında da süreceğini kaydetti.