HT Magazin'de yer alan habere göre, Gülşah Saraçoğlu imzalı tüylerle bezeli bir elbise giyen ünlü şarkıcı Linet, hayranlarına, “Diva’ma geçmiş olsun, kendisi başımızın tacı. İzmir’den acil olarak buraya geldik. Daha önce 1 defa bu kıyafeti giydim. Artık junior Bülent Ersoy, idare edeceksiniz” diye seslendi.

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