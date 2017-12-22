ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında imzaladığı kararnameyle Kaspersky yazılımlarının sivil devlet ağlarının ardından askeri ağlardan da kaldırılmasını zorunlu kılmıştı. Şirket bu kararı temyize götürmeye hazırlanırken, Litvanya hükümeti de benzer bir karara imza attı.

Litvanya hükümeti, Kasperksy Lab yazılımlarının ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini ve bu nedenle hassas veriler içeren bilgisayarlarda kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Litvanya’nın kararını ABD’ninkinden farklı kılan ise yasaklamanın özel şirketleri de kapsaması. Öyle ki, devlet kurumlarının yanı sıra ulaşım, finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Litvanyalı şirketler de Kaspersky yazılımlarını kullanamayacak.

Bu ayın başında benzer endişeler Birleşik Krallık yetkilileri tarafından da dile getirilmişti. Ülkenin ana siber güvenlik ajansı, devlet kurumlarını Rusya merkezli şirketlerin güvenlik yazılımlarını kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Kaspersky Lab CEO'su Eugene Kaspersky, ABD'de alınan kararın ardından yaptığı açıklamada, "Kaspersky Lab'e iddialarla ilgili adil bir fırsat verilmediği ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın eylemini doğrulayacak hiçbir teknik kanıt sunulmadığından, bu konuda şirket için en iyisi kendisini savunmak olacaktır. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın kararı ne olursa olsun, biz asıl önemli olanı yapmaya devam edeceğiz: Dünyayı siber suça karşı daha güvenli hale getireceğiz" demişti.

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