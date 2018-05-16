Livingston - Partick Thistle maçı rakamları

İskoçya Championship Play Off Final heyecanı devam ediyor. Livingston, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Partick Thistle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Livingston son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Partick Thistle, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 509. İddaa'da Livingston kazanır 2.60, berabere biter 2.80, Partick Thistle kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Livingston son hafta oynanan Stranraer maçında 2-4 kazandı.

Partick Thistle ise Stranraer maçında 1-0 kazandı.