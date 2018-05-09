Google, görme engelli insanlar için çok değerli bir projeye imza atıyor. Lookout adlı bir Android uygulaması geliştiren Google, bu uygulama sayesinde görme engellilerin daha bağımsız bir hale geleceğini savunuyor.

Kullanıcının gömlek cebine iliştirilerek ya da boynundan kablo ile sarkıtılmış bir cihaz ile birlikte çalışan Lookout uygulaması, çevredeki nesneleri, metinleri ya da insanları algılıyor ve kullanıcıya işitsel bilgi veriyor. Böylece görme engelli kullanıcı, çevresi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Google'ın Merkezi Erişilebilirlik Ekibi ürün müdürü Patrick Clary, Lookout için yazdığı blog yazısında, uygulamanın minimum etkileşim ile kullanılmak üzere tasarlandığını ve insanın etkinliğini artırmak için sesli bildirimler sunduğunu belirtti. İçeriğinde Ev, Tarama, Deneysel ve İş olmak üzere 4 modu bulunan Lookout uygulaması, seçilen moda göre farklı çalışıyor. Ev ve İş modlarında, masa, asansör, kanepe vb. çevredeki nesnelerin yerleri hakkında kullanıcıya bilgi veren uygulamanın Tarama özelliği, örneğin bir kitaptaki metni okuyarak kullanıcıya sesli iletiyor. Deneysel mod ise tüm özelliklerin birlikte çalışmasını sağlıyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen Lookout'un bu yıl içerisinde Google Play Store'da yayınlanması bekleniyor.