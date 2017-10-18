Lucescu, Beşiktaş'ı kutladı

Monaco'ya giderek maçı statta takip eden Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu alınan galibiyetten dolayı Beşiktaş’ı kutladı. Siyah-Beyazlı takıma ve Cenk Tosun’a övgüler yağdıran Rumen teknik adam, “ Beşiktaş tam bir Avrupa takımı. Tebrik ediyorum. Cenk’in iki gol atması beni daha da çok sevindirdi. Şahane 2 gol attı ama ilk golde Quaresma’nın katkısı önemliydi. Bence artık bu galibiyetle Beşiktaş bu işi bitirdi. Çok güzel bir maçtı ve ben de bu ana tanıklık ettiğim için gurur duyuyorum” dedi. Öte yandan Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana da tribünde yer aldı.

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