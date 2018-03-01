HT Magazin'de yer alan habere göre, Buğra Gülsoy, Teoman ve Erkan, filmi seyirciyle buluşturmadan önce Ankara ODTÜ Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşiye katılarak hem filme dair özel detayları anlattı hem de gençlerin sorularını yanıtladı. Yoğun ilgi gören söyleşide filmin kamera arkası görüntüleri de gençlerle paylaşıldı.

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