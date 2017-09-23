Mahmut Uslu: ''Hakem maçı iyi yönetti''

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, derbinin ardından basın mensuplarına konuştu.

Beşiktaş'ın sürekli hakemler hakkında konuştuğunu söyleyen Uslu, ''Sayın Fikret Orman hep konuşuyor. Bugün iki penaltı var, %100 penaltı. Bugünkü galibiyetimiz Türkiye için de önemli. Hakem bu demeçler, bu koşullar altında iyi bir maç yönetti. Beşiktaş'ta en az iki futbolcu daha kırmızı kart görmeliydi.'' dedi.

Caner Erkin'e gelen tepkilerle ilgili de konuşan Mahmut Uslu, ''Caner Erkin'in özel hayatını biliyorsunuz. Biz Caner'e sahip çıktık. Şimdi bir şey diyeceğim de, neyse...'' diyerek bu konu hakkında fazla yorum yapmaktan kaçındı.

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