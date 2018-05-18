Malaga - Getafe düellosu

İspanya Primera Lig maçında Malaga ile Getafe, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Malaga 20 puanla 20. sırada, Getafe 52 puanla 8. sırada bulunuyor. Malaga son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Getafe son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 260 kodlu maçı oynayanlar; Malaga galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Getafe galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Malaga önceki hafta Las Palmas mücadelesinde 4-1 kazandı.

Getafe, Real Betis karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Malaga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Malaga, kendi sahasında 14 gol attı, 26 gol yedi.

Getafe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Getafe, 15 gol atarken 20 gol yedi.